Jahrhundertealte Gräber in Meller Kirchen: Geschichten aus der Gruft

Das Wappen von Nehem/von der Horst auf der Ewig-Licht-Ampel.

Uwe Plaß

Melle. In den Meller Kirchen St. Petri und St. Matthäus haben sich Menschen früher bestatten lassen. Manche dieser Gruften gerieten in Vergessenheit – ehe ein Ereignis sie wieder in Erinnerung rief.

Seit frühester Zeit war es üblich, dass sich Christen in der Nähe von Kirchen bestatten ließen. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde diese Praxis aus hygienischen Gründen vielerorts aufgegeben. Geistliche oder besondere Förderer konnte