Als leidenschaftliche Gärtnerin hat Ulrike Hagedorn im firmeneigenen Hochbeet Gemüse für die Mitarbeiter angepflanzt.

Christina Wiesmann

Melle. Essbare Tagetes leuchten in der Sonne, Bohnen ranken an Bambusstäben in die Höhe: Das Sanitätshaus RAS an der Gesmolder Straße in Melle-Mitte hat einen begrünten Innenhof. Das liegt an Ulrike Hagedorn.

Durch ein Portal, gesäumt von gelben Rosen, gelangen Besucher in den Hof. Dort ziehen Hochbeete die Blicke auf sich. In den ganz unterschiedlich gestalteten Elementen mit Edelrostrahmen wächst neben Rosen, Kräutern oder Stauden zum Beispiel