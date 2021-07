Anwohner ärgert sich über den Wildwuchs am Meller Bahnhof

Wildwuchs am Zugang zum Meller Bahnhof: Die Sträucher sollen alsbald geschnitten werden.

Simone Grawe

Melle. Der Zugang von der Pestelstraße zum Meller Bahnhof ist mit Brombeerpflanzen zugewuchert, sehr zum Verdruss eines Anwohners. Der Wildwuchs soll aber schon bald beseitigt werden, betont die Stadt.

Einem Anlieger der Pestelstaße ist der Wildwuchs im wahrsten Sinne des Wortes ein Dorn im Auge: "Wie ältere Menschen, die das Geländer brauchen, da runter kommen, ist mir ein Rätsel", schreibt der Anwohner in einem Brief an die Redaktion."D