So leben Elfen, Wichtel und Feen in der Meller Container-Kita

Buntes Leben in grauen Containern: Nadine Münstermann ist mit dem laufenden Betrieb der "Kita Grönenbergpark" vollauf zufrieden.

Simone Grawe

Melle. Willkommen bei den Elfen, Feen und Wichteln: In der Container-Kita auf dem Gelände der ehemaligen Jugendherberge ist Leben eingekehrt. Und so schaut das Leben in der neuen Kindertagesstätte aus.

Am Eingang ein Geburtstagsmännchen mit bunten Luftballons, in den Gruppenräumen viel Platz zum Spielen, bunte Farben an den Fensterfronten und eine Außenanlage mit attraktiven Spielgeräten: "Von außen sehen die Container vielleicht etwas tr