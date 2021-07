Tötung in Meller Arbeiterunterkunft: 33-Jähriger muss in Haft

In der Verhandlung um den Tod in der Meller Arbeiterunterkunft wurde am Dienstag ein Urteil vor dem Landgericht Osnabrück verkündet.

Christina Wiesmann

Melle. In einer Meller Arbeiterunterkunft hatte ein 33-jähriger im November 2020 einen seiner Mitbewohner getötet. Nun wurde der Mann am Landgericht Osnabrück verurteilt. Aber nicht wegen Totschlags, wie angeklagt.

Mit einem Küchenmesser in der Brust war das Opfer, ein 42-jähriger Bulgare, im Flur einer Arbeiterunterkunft in Melle in der Nacht vom 14. auf den 15. November 2020 aufgefunden worden. In die Brust gerammt hatte ihm das Messer ein 33-jährig