So früh im Jahr kam im Meller Krankenhaus noch nie das 500. Baby zur Welt

Das 500. Baby ist im Christlichen Klinikum Melle so früh wie nie im Jahr geboren worden. Es heißt Tilo Stegemöller und kommt aus Stemwede-Destel.

CKM/Stegemöller

Melle/Stemwede-Destel. Erneut ein Geburtenrekord im Christlichen Klinikum Melle (CKM): Erstmals kam das 500. Baby eines Jahres bereits Anfang Juli zur Welt, so früh wie nie zuvor.

Das Neugeborene heißt Tilo Stegemöller aus Stemwede-Destel und war eine Spontangeburt. Fast direkt zur Geburt in der Nacht zu Montag kam seine Mutter ins CKM und konnte das Krankenhaus bereits am selben Tag wieder verlassen, heißt es in ein