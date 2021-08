Zum "Tag des offenen Denkmals" hielt der Autor dieses Beitrags, Fritz-Gerd Mittelstädt, vor der Kulisse der ehemaligen Jugendherberge einen Vortrag.

Stadtverwaltung

Melle. Die frühere Jugendherberge in Melle wird zu einer Kindertagestätte umgebaut. Ein Gebäude, das einst als "Hermann-Göring-Heim" eingeweiht wurde. Unser Autor spricht sich dafür aus, die Vergangenheit nicht zu vergessen.

Am 8. Mai 2021 ist in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine Buchbesprechung erschienen, die Aufsehen erregt. Der Rezensent Helmut Kiesel, der bis zu seiner Emeritierung als Germanist an der Universität Heidelberg lehrte, kommt in der Bes