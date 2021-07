Unter dem Gehweg am Fritz-Reuter-Weg war eine Wasserleitung geplatzt. Das Wasser lief in eine Tiefgarage und in den Keller.

Simone Grawe

Melle. Schreck in der Morgenstunde: Als der Besitzer eines Hauses am Fritz-Reuter-Weg in Melle morgens aus dem Wohnzimmerfenster schaut, steht meterhoch Wasser in der Einfahrt zur Tiefgarage. Vor dem Haus war ein Wasserrohr gebrochen.

Es war am Freitag gegen 7 Uhr, als die Ortsfeuerwehr Melle-Mitte unter dem Stichwort: "Technische Hilfeleistung, Wasserschaden" zum Fritz-Reuter-Weg gerufen wurde. Unter dem Gehweg hatte es einen Wasserrohrbruch gegeben, eine Leitung war ze