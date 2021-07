Zwischen Feuerwehranzügen impft Senay Erdogan im Minutentakt.

Stefan Gelhot

Melle. Ihre komplette Warteliste für die Corona-Impfungen hat die Hausarztpraxis Kollmeyer-Wehefritz in Neuenkirchen an einem Tag abarbeiten wollen. Eine Aktion, die es in Melle so wohl noch nicht gegeben hat.

Ein bisschen irritierend ist es auf den ersten Blick ja schon, das kleine Zelt vor der Ortsfeuerwehr Neuenkirchen. Doch wer sich leicht duckt und seinen Kopf hereinsteckt, wird sofort freundlich begrüßt. "Hallo!", ruft ein Feuerwehrmann von