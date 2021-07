Landesmeisterschaft im Straßenradrennen am Sonntag in Gesmold

Der Meller Kai Spinneker (Bildmitte, schwarzes Dress) möchte sich bei der Landesmeisterschaft in Gesmold im vorderen Drittel der Amateurklasse platzieren. Das Bild zeigt ihn im Vorjahr in Gesmold.

Heinrich Piper

Gesmold. Déjà-vu in Gesmold: Wie im Vorjahr findet dort die Landesmeisterschaft im Straßenradrennen statt. Wieder ist Kai Spinneker der einzige Meller am Start. Wird er seine Bronzemedaille am 4. Juli verteidigen können?

Der Radsportverband Niedersachsen und die Radrenngemeinschaft (RRG) Osnabrück richten die Titelkämpfe rund um die Nemdener Straße in Gesmold aus. Wie 2020 ist der Wettkampf coronabedingt aus dem Mai verschoben worden. Die zwei ursprünglich