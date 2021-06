Ortsbürgermeister Michael Weßler riss bei der Burstie die wichtigsten Themen an.

Anke Schneider

Melle. Themen, die die Menschen in Gesmold bewegen, kommen jedes Jahr bei der traditionellen Burstie an der Femlinde auf den Tisch. In diesem Jahr war es vor allem die anstehende Bürgermeisterwahl in Melle.

Vier Kandidaten gibt es in Melle, die bis zum 12. September um die Gunst der Wähler werben. Dabei ist die Konstellation durchaus ungewöhnlich. Die CDU unterstützt Frank Vornholt, der jedoch kein Mitglied der Christdemokraten ist, CDU-Mann R