Melle. "Wer in Melle Bürgermeisterin/in werden will, muss sich den Fragen der Zukunft stellen: Unseren!" Unter diesem Slogan steht die Podiumsdiskussion am 1. Juli, die live übertragen wird. Zudem sind noch Plätze im Forum frei.

"Unsere" Fragen? Das sind die der Jugend in Melle. Stadtjugendring und Jugendparlament leiten als Gastgeber die Diskussionsrunde, die am Donnerstag um 19.30 Uhr im Forum beginnen soll. Jennifer Friedrichs vom Stadtjugendring sowie Torben Bextermöller als Vertreter des Jugendparlaments werden den Politikern die Fragen stellen. Auf dem Podium sitzen (hier in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt) Jutta Dettmann (SPD), Silke Meier (Grüne), Reinhard Scholz (unabhängig) und Frank Vornholt (Kandidat der CDU, unterstützt von der FDP). Das Quartett tritt am 12. September 2021 zur Bürgermeisterwahl an.

"Wir möchten die Jugendlichen für Politik begeistern", nennt Torben Bextermöller die Motivation für diese Veranstaltung. Die Diskussion solle beweisen, dass Kommunalpolitik nicht langweilig oder gar trist sei. Gleichwohl richte sich die Veranstaltung eben nicht nur an die jungen Menschen, sondern an alle Meller Bürger. Alle können sich an der Runde beteiligen und Fragen stellen. Die Besucher im Forum direkt, die Zuschauer der Liveübertragung mittels Kommentarfunktion.

Wie kann ich die Podiumsdiskussion verfolgen? Vor Ort im Forum: Wer die Podiumsdiskussion im Forum in Präsenz erleben möchte, kann sich bei E-Mail unter Wer die Podiumsdiskussion im Forum in Präsenz erleben möchte, kann sich bei E-Mail unter info@stjr-melle.de oder per Telefon unter 05422 965-417 anmelden. Der Eintritt ist kostenlos. Im Livestream: Die Veranstaltung soll auf den Instagram-Accounts von Die Veranstaltung soll auf den Instagram-Accounts von Stadtjugendring (@stadtjugendringmelle) und Jugendparlament (@jugendparlament_melle) am 1. Juli live ab 19.30 Uhr übertragen werden. Als Aufzeichnung: Die Diskussion soll aufgezeichnet und anschließend auf dem Youtube-Kanal des Stadtjugendrings Melle veröffentlicht werden.

Einen groben Fahrplan gibt es indes. In vier Themenblöcke soll die Diskussionsrunde eingeteilt werden. Zunächst sollen alle Kandidaten die Gelegenheit erhalten, sich vorzustellen. Anschließend werde es um Jugendbeteiligung, das Melle im Jahr 2030 sowie um Klima und Umwelt gehen, sagt Jennifer Friedrichs, die auf viele Fragen von Jugendlichen hofft. Vor allem auf Instagram haben Jugendparlament und Stadtjugendring zuletzt Werbung für die Veranstaltung gemacht.



Um junge Menschen zur Stimmabgabe zu bewegen, haben Stadtjugendring und Jugendparlament jüngst noch eine weitere Aktion gestartet. „Um diese Erstwähler auf ihr Wahlrecht hinzuweisen, haben sie von uns eine Postkarte erhalten“, sagt Torben Bextermöller. „Hiermit möchten wir die Erstwähler darauf hinweisen, warum es so wichtig ist, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, denn es geht hier auch um die Zukunft und das Lebensumfeld der jungen Menschen.“ Laut einer Mitteilung dürfen am 12. September in der Stadt Melle 1093 Erstwähler bei der Kommunalwahl ihre Stimme abgeben.