Am Ende des sportlichen Wettkampfes erhielten Reinhard Scholz, Jutta Dettmann, Frank Vornholt und Silke Meier ein Lebkuchenherz.

TSV Westerhausen/Julia Strötzel

Melle. Der TSV Westerhausen-Föckinghausen hat am Wochenende seine blau-weiße Nacht digital gefeiert. Rund 1000 Gäste verfolgten das Spektakel – und sahen einen Sieger im sportlichen Wettkampf der Bürgermeisterkandidaten.

Die Veranstalter des Turn- und Sportvereins hatten an alles gedacht, damit es sich die Menschen an den digitalen Geräten und Bildschirmen in Melle so richtig gemütlich machen konnten. Für daheim gab es Cocktails, Haxen, Leberkäse, Krustenbr