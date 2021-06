Betriebsärztin Elisabeth Gerling impft einen Mitarbeiter einer Meller Firma gegen das Corona-Virus.

Kirsten Muck

Melle . In einer Impfaktion in der Haferhalle in Melle wurden am Samstag fast 200 Mitarbeiter aus 13 Meller Firmen gegen das Corona-Virus geimpft. Initiiert hatte die Aktion das Meller Netzwerk, ein Zusammenschluss von Firmen in Melle.

Betriebsärztin Elisabeth Gerling aus Osnabrück zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Impfaktion. Sie hat in den vergangenen Wochen bereits Mitarbeiter bei Solarlux, Westland, Refratechnik und Strautmann geimpft. "Für die heutige Impfakt