70 Biker aus Deutschland starten Tour am Ludwigsee in Melle

70 Biker aus ganz Deutschland trafen sich am Wochenende in Melle am Campingplatz Ludwigsee, um von dort eine Tour in den Nordkreis zu starten.

Stefan Gelhot

Gesmold. 1970 verlor Norbert Natusch sein Herz an eine Harley Davidson. Seitdem reist der Gründer des Harley-Davidson Clubs Deutschland kreuz und quer durch Europa. Nur in Melle war er noch nie, bis zu diesem Wochenende.

70 Biker aus ganz Deutschland hatten sich zum ersten Treffen nach der langen Corona-Pause in Melle angemeldet. Unter ihnen auch der 82-jährige Kölner Natusch. An diesem Samstagvormittag auf dem Zeltplatz am Ludwigsee strahlt er mit der Sonn