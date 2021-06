Wohnungslose in Container: Meller Ortsrat kritisiert Pläne der Stadt

Petra Ropers

Melle. Nach dem Brand in der Obdachlosen-Unterkunft an der Neuenkirchener Straße sollen für Wohnungslose nun Container aufgestellt werden. Kritik an Standort und Verfahren kam aus den Reihen des Ortsrates Melle-Mitte.

Der Verwaltungsausschuss habe das Eckgrundstück Oldendorfer Straße/Weststraße als Standort festgelegt, informierte Sandra Wiesemann den Ortsrat im Bericht der Verwaltung. Container sollen für eine Übergangsphase aufgestellt und das Grundstü