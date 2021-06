Wer entdeckt alle Geheimnisse? Thomas Johannsmeiers stellt in Melle aus

Barockmaler Velazquez und Streetart-Künstler Banksy: Der Osnabrücker Künstler Thomas Johannsmeier bringt sie respektvoll zusammen.

Petra Ropers

Melle. Mit Kunst und Korken startete die erste Ausstellung nach langer Zwangspause in der Alten Posthalterei in Melle: Nach einer Eröffnung unter freiem Himmel begrenzten Korken als „Eintrittsmarken“ die Zahl der Besucher in den Räumen.

Rund 40 Kunstfreunde aus weitem Umkreis folgten der Einladung des Vereins zur Förderung von Kunst und Kultur in Melle. „Ich habe schon lange nicht mehr so viele Menschen gut gelaunt zusammen gesehen“, merkte die stellvertretende Bürgermeist