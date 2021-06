Hochwasserschutz: Keller in Gesmold sollen künftig trocken bleiben

Unter Wasser stand die Gesmolder Hörstensiedlung beim Else-Hochwasser 2010.

Stadt Melle

Melle. Die Computer rattern Tag und Nacht – und das drei Wochen lang: Die hydraulischen Berechnungen für die Verlegung der Alten Else in Melle sind aufwändig. Dem von der HI Nord Planungsgesellschaft erarbeiteten Konzept gab der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau jetzt seine Zustimmung.

Auch wenn es nicht so dramatisch wird wie 2010: Hochwasser-Ereignisse werden nicht seltener. Eine Verlegung der Alten Else soll dafür sorgen, dass die Keller in Gesmold – insbesondere im Bereich der Hörstensiedlung – künftig trocken bleiben