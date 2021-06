Am 22. Juli 2021 beginnen in Niedersachsen die Sommerferien. Für Kinder gibt es in Melle mehrere Möglichkeiten, an Freizeiten teilzunehmen. (Archivfoto)

dpa/Armin Weigel

Melle. Verreisen ohne Eltern mit Freunden in einer tollen Gemeinschaft in einer wunderbaren Umgebung: Für Kinder und Jugendliche aus Melle werden auch in diesem Jahr mehrere Freizeiten angeboten. Wo gibt's noch freie Plätze?

Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte: Die evangelische Jugend im Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte, Mütte, bietet in den Sommerferien zwei Freizeiten an, erklärt Henning Enge. Vom 22. Juli bis 2. August führt die Jugendsommerfreizeit an