Vorfall in Enger: Unbekannte klauen Regenbogenfahne und zünden sie an

Eine Regenbogenfahne wurde in Enger an einer Schule geklaut und anschließend verbrannt. (Symbolfoto)

dpa/Wolfgang Krumm

Enger. Unbekannte haben an einer Schule in Enger eine Regenbogenfahne geklaut, die an einem Fahnenmast vor dem Haupteingang hing. Anschließend zündeten sie die Fahne an. Die Polizei in Herford ermittelt nun.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärte, wurde der Diebstahl am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr bemerkt. Nicht einmal 24 Stunden hatte die Fahne in der Luft geweht. Am Montagmorgen sei die Fahne an der Schule an der Tiefenbruchstraße