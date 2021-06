Für diese Wiese mitten in Gesmold ist nun der Startschuss für die Planung gefallen.

Melle. Mitten in Gesmold soll eine Wohnanlage mit 24 Wohneinheiten entstehen. Im Erdgeschoss ist eine Seniorentagesstätte geplant. Die Idee stößt jedoch nicht bei allen auf Begeisterung.

Das 3600 Quadratmeter große Grundstück liegt zentral im Ortskern an der Gesmolder Straße. Ein Investor möchte dort eine barrierefreie Wohnanlage mit Tagespflege bauen. Die 24 Wohneinheiten in Erdgeschoss, Obergeschoss und Staffelgeschoss so