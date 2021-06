Bewegender Moment: Kindergartenleiterin Anita Mallon wird von Pastor Halbrügge verabschiedet.

Stefan Gelhot

Oldendorf. Es waren bewegende und emotionale Momente in Oldendorf: In einem Open-Air-Gottesdienst wurde Kindergartenleiterin Anita Mallon in den Ruhestand verabschiedet und ihre Nachfolgerin Uta Nesemeyer in ihr Amt eingeführt.

"Es war eine ganz tolle Atmosphäre", schwärmt Pastor Ralf Halbrügge im Nachgang zu der offiziellen Feier am vergangenen Sonntag, die auf der Rasenfläche neben der Marienkirche rund 180 Besucher verfolgten. Anita Mallon habe das Leben im&nbs