Figurenauflauf in Melle: Für ein Puppe musste Papa sogar zwei Weizen trinken

Eimer-Kopf und Schaumstoff-Arme: Hubert lief beim kunterbunten Figurenumzug mit.

Petra Ropers

Melle. Einen solchen Festumzug gab es in Melle wohl noch nie: Kunterbunt und kreativ schlängelte sich der „Figurenauflauf“ beim Wochenmarkt zwischen den Ständen hindurch bis zum Rathausplatz.

In der Kita St. Raphael, der Grönenbergschule, der Wiehengebirgsschule und in vielen Familien wurde in den vergangenen Wochen eifrig gebastelt: Rund 65 fantasievolle Stabpuppen entstanden auf Anregung von Gerd Mikol und Ute Winkelmann. „Wir