Baukosten steigen: Was das für die Kreissporthalle in Melle bedeutet

Die Kreissporthalle in Melle soll auf dem ehemaligen Festplatz entstehen, schräg gegenüber des Grönegaubads.

Michael Hengehold

Melle. Seit Jahren plant der Landkreis Osnabrück in Melle eine Kreissporthalle zu bauen. Ein privater Sponsor hatte Ende 2020 Bewegung in die Sache gebracht. Doch ist die Kalkulation noch zu halten?

Die geplante Kreissporthalle in Melle dürfte teurer werden als bislang geplant. Für 8,3 Millionen Euro soll auf dem Festplatz am Grönegaubad eine Halle entstehen, die vorrangig den Bedarf der Meller Schulen deckt, die sich in Trägerschaft d