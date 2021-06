Darum war das Haus Selige in Melle über ein Jahr geschlossen

Seit dem 18. Juni wieder geöffnet: Das Haus Selige am Markt in Melle.

Simone Grawe

Melle. Bis mittags waren noch die Handwerker vor Ort, am späten Nachmittag öffneten sich die Türen: Seit Freitag, 18. Juni 2021, ist das Haus Selige am Markt in Melle wieder geöffnet.

"Viele Menschen haben uns gefragt, wann wir wieder öffnen. Und jetzt freuen wir uns, unseren Gästen wieder bewussten Genuss bieten zu können", sagt Gastronomin Marie Luise Wittemöller, die das Restaurant im Herzen von Melle führt. Auch