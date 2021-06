So ist das Corona-Infektionsgeschehen in Melles Nachbargemeinden

Wie ist das Infektionsgeschehen in Melles Nachbargemeinden und -städten? (Symbolbild)

dpa

Melle. Das Infektionsgeschehen in Stadt und Landkreis Osnabrück geht weiter zurück. In Melle liegt die 7-Tage-Inzidenz am Mittwoch, 16. Juni 2021, bei 2. Doch wie ist die Lage in Melles Nachbargemeinden und -städten?

Keine Neuinfektionen, zwei aktuell Infizierte und eine 7-Tage-Inzidenz von 2 – so lauten die wichtigsten Zahlen zum derzeitigen Infektionsgeschehen in Melle. Damit liegt die Stadt unter der landkreisweiten Inzidenz von 3,9 (3,9 am