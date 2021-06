Sperrung der Mühlenstraße in Melle wird Freitag aufgehoben

Die Baustelle auf der Mühlenstraße am Mittwochnachmittag.

Simone Grawe

Melle. Die Arbeiten im Einmündungsbereich von Mühlenstraße und Bismarckstraße in Melle-Mitte schreiten voran, sodass die Sperrung der Mühlenstraße am Freitag dieser Woche aufgehoben werden kann.

Die Baustelle rückt dann weiter in die Bismarckstraße, wo zunächst die Schmutz- und Regenwasserkanäle erstellt werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. In einem weiteren Schritt werden die Versorgungsunternehmen ihre Leitungen verleg