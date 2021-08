Sucht hat viele Facetten.

Alexander Heinl/dpa

Melle. Die Pandemie mit all ihren Lockdowns und Einschränkungen hat viele Suchtkranke an ihre Grenzen gebracht. Welche Höhen und Tiefen sie in der Coronazeit erlebt haben, berichten zwei suchtkranke Männer aus Melle.

Fünf Jahre trocken – und dann der eine Cocktail. Wenn Mike* an den Abend mit einer Bekannten im Februar 2020 denkt, seufzt er. An diesem Abend greift die Sucht nach ihm. Und er lässt es zu. Bestellt sogar noch einen zweiten und dritte