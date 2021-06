Weltblutspendetag in Melle: "Trotzdem rattert es im Kopf"

Zum Weltblutspendetag fand sich unsere Praktikantin Sophie Wehmeyer in der Grundschule in Wellingholzhausen.

Gelhot

Wellingholzhausen . Ein leichtes Stechen im Arm erinnert an die letzte halbe Stunde. Was unserer Praktikantin Sophie Wehmeyer noch bleibt: eine Schachtel Pralinen, ein Eisgutschein und das gute Gefühl, das Richtige getan zu haben am Weltblutspendetag.

Montag, 14. Juni 2021, es ist 15.30 Uhr: Die Türen der Grundschule in Wellingholzhausen öffnen sich, langsam steigt meine Nervosität. Nach und nach wächst die Schlange der Wartenden, die sich am Eingang für den Weltblutspendetag&