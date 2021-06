Traumhaft schön: Leser Sebastian Olschewski hielt dieses Postkartenpanorama mit der Kamera fest.

Sebastian Olschewski

Melle. Der Sommer ist endlich da. Wohl dem, der das traumhafte Wetter aus luftiger Höhe genießen kann. Leserfotos zeigen, dass gleich mehrere Heißluftballons in den vergangenen Tagen über Melles Dächern unterwegs gewesen sind.

Mit dem Ballon Richtung Sonne – so könnte man das Foto, das Leser Sebastian Olschewski am Sonnenweg in Bakum geschossen und unserer Redaktion zur Verfügung gestellt hat, wohl auch untertiteln. Ein traumhafter Blick in die Ferne, die Sonne s