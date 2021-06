So sind die Pläne für die Verlegung der Bennier Straße in Bruchmühlen

Die Bennier Straße soll nicht mehr durch ein angrenzendes Waldstück verlaufen, sondern ein bereits bestehender Weg am Rande des Waldes genutzt werden.

Stefan Gelhot

Bruchmühlen. Wie entwickelt sich Gewerbegebiet Bruche-Ost in Melle-Bruchmühlen künftig weiter und was wird aus der Bennier Straße? So ist der aktuelle Stand.

Nach der geplanten Vergrößerung des Küchenmöbelherstellers Nolte in Melle-Bruchmühlen soll die Nutzung des Gewerbegebiets Bruche-Ost weiter Gestalt annehmen. Das Gewerbegebiet besteht laut Bebauungsplan als solches bereits seit Mitte 2006.