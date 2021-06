Dieses Bienenvolk hatte sich in einem Marillenbaum bei Gisela und Karl-Heinz Meyer ein neues Zuhause gesucht.

Silke Meier

Melle/Neuenkirchen. Schutzkleidung an und Bienenschwärme umsiedeln: Für Silke Meier und ihre Schwester Astrid Kienker kommt das in diesem Frühjahr immer wieder vor, zuletzt am vergangenen Wochenende in Insingdorf.

Am vergangenen Wochenende wurden sie zu einem Anwesen nach Insingdorf gerufen. Dort hatte sich ein Bienenvolk samt Königin in einem Mirabellenbaum ein neues Zuhause gesucht. Karl-Heinz und Gisela Meyer hatten die Traube des Völkchens aus un