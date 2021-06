Ferienbetreuung für Grundschulkinder auch in diesem Sommer in Melle

Wie auch im vergangenen Jahr gibt es im Sommer 2021 in Melle wieder eine Ferienbetreuung für Grundschulkinder.

Simone Grawe

Melle. Berufstätige Eltern können auch in diesen Sommerferien in Melle die Ferienbetreuung für ihre Kinder im Grundschulalter in Anspruch nehmen. Anmeldungen sind ab sofort bis zum 1. Juli möglich, teilt die Stadt mit.

Dieses Angebot sei wichtig für berufstätige Eltern während der Corona-Krise. "Viele haben bereits einen Großteil ihres Urlaubs in Anspruch nehmen müssen, um die Kinderbetreuung zuhause sicher zu stellen“, sagen Meike Kantner-Thole und Mario