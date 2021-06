Jeden Tag ein Phantästchen: Ausstellung in Melle eröffnet

Die Ausstellung "Tag für Tag" von Conny Rutsch in den Räumen des Meller Kunstvereins am Engelgarten ist eröffnet.

Stefan Gelhot

Melle. Unter dem Titel "Tag für Tag" ist eine Ausstellung mit Miniaturbildern von Conny Rutsch in den Räumen des Kunstvereins Melle am Engelgarten 31 eröffnet worden. Die schönsten Bilder von der Vernissage.

Was bewegt die Autorin und Musikerin dazu, sich jeden Abend an den Sekrektär zu setzen und kleine filigrane Bilder zu malen? "Ein Tag, ein Phantästchen – das ist die Herausforderung an mich und meine ganz persönliche Freude", schreibt