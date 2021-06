Max Giesinger am ersten Juli-Wochenende in Bielefeld auf der Bühne

Max Giesinger steht am 3. Juli 2021 in Bielefeld beim Open-Air-Event "vielHarmonie" auf der Bühne.

Christoph Köstlin

Bielefeld. Mit dem Open-Air-Event "vielHarmonie" lockt die Stadt Bielefeld Musikfans am ersten Juli-Wochenende in den Bürgerpark. Dort wird neben den Bielefelder Philharmonikern auch Max Giesinger auf der Bühne stehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vom 1. bis 4. Juli 2021 geben die Bielefelder Philharmoniker gleich drei Klassik-Konzerte. Außerdem steht am Samstag, 3. Juli, Max Giesinger auf der Bühne. Bielefeld Marketing veranstaltet das Open-Air-Erlebnis – mit Unterstützung der Stadt