Meller Duo „Pura Vida“ spielt am 18. Juni in Bissendorf-Nemden

"Pura Vida": Das sind Chris Stieve-Dawe (links) und Dirk Bischoff. Zusammen geben sie auf dem Hof Luckmann ihre jazzig-bluesige Bühnenpremiere.

Petra Ropers

Melle/Bissendorf. Den Dirigentenstab der Heimatkapelle Wellingholzhausen legte Chris Stieve-Dawe vor zwei Jahren aus der Hand. Jetzt feiert sein neues Projekt die Bühnenpremiere: „Pura Vida“ vereint rund 100 Jahre Leidenschaft für Musik.

„Pura Vida“ – das sind Chris Stieve-Dawe am Saxofon und Dirk Bischoff an der Gitarre. Warum Pura Vida, also das pure Leben? Weil es genau das sei, meinen die beiden Vollblutmusiker, die sich bei der Meller Violinistin Monika Weigelt kennenl