Will Bürgermeisterin in Melle werden: Jutta Dettmann.

Karsten Grosser

Melle. Nun ist es offiziell: Jutta Dettmann tritt für die SPD bei der Bürgermeisterwahl in Melle am 12. September an. Beim Stadtparteitag am Freitagabend sprachen sich fast alle Mitglieder für die 38-jährige Erzieherin aus.

Es war eine Nominierung mit Herz. Das wurde immer wieder in den Wortbeiträgen deutlich. Sie habe Melle im Herzen, versprach Dettmann während ihrer Bewerbungsrede. Als Frau mit "unheimlich viel Herz", charakterisierte sie Anke Hennig, die fü