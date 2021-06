In Melle an der Pestelstraße wird das zweite Modul des Musterhauses mit dem Spezialkran platziert.

Sina Adriaans

Melle. Die Firma Cubig ist nicht nur einfach von Enger nach Melle umgezogen: sie hat ihr neues Bürohaus gleich mitgebracht. An der Pestelstraße, direkt neben dem Automuseum, steht nun eines der Musterhäuser des Unternehmens.

Am 1. April 2021 hat Cubig seinen neuen Standort in Melle bezogen. Besonders spannend war der Umzug, denn Cubig ist mitsamt Musterhaus in den Grönegau umgezogen. Nötig war neben dem Schwertransport und Transportbegleitungen ein Spezialkran,