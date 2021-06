Im Gewerbegebiet Gerden herrscht viel Betrieb zur Mittagszeit.

Sophie Wehmeyer

Melle . An Fronleichnam – oder am Westfalentag, wie es in Niedersachsen heißt – reisen viele Menschen aus NRW nach Melle, um hinter der Landesgrenzen einzukaufen. In der Innenstadt und im Gewerbegebiet war am Donnerstag einiges los.

Die Nachbarn aus Nordrhein-Westfalen nutzen den Feiertag Fronleichnam, um entspannt zu bummeln, in Corona-Zeiten mal wieder vor die Tür zu kommen, letzte Besorgungen fürs Wochenende zu machen oder ihren Garten für das gute Wetter auszustatt