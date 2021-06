Das Freibad Wellingholzhausen ist bereits gestartet. Pauschal verlängert wird die Saison aber in keinem der Meller Bäder.

Petra Ropers

Melle. Der Ausschuss für Bildung und Sport hat sich mit der Frage befasst, ob die Meller Bäder 2021 ausnahmsweise vier Wochen länger öffnen.

Das Wetter hat nicht mitgespielt, Corona auch nicht: Die Freibäder in Melle-Mitte und den Stadtteilen wurden/werden in diesem Jahr später als gewohnt geöffnet. Das Wellenbad sowie die Freibäder in Wellingholzhausen und Riemsloh starteten ge