Saison kann starten: Diese Meller Freibäder öffnen am Donnerstag

Öffnet am Donnerstag: Das Wellenfreibad in Melle-Mitte.

Stadt Melle/Tom Meyer zu Westerhausen

Melle. In Stadt und Landkreis Osnabrück öffnen nach und nach die ersten Freibäder. Und auch in Melle geht es in dieser Woche los.

Das gab die Stadt Melle auf Nachfrage dieser Redaktion bekannt. Demnach öffnen das Wellenfreibad in Melle-Mitte sowie die Freibäder in Wellingholzhausen und Riemsloh an diesem Donnerstag, 3. Juni. Im Freibad Neuenkirchen beginnt die neue Sa