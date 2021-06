Conny Rutsch zeigt in den Galerieräumen des Meller Kunstvereins ihre Phantästchen.

Conny Rutsch

Melle. Am Sonntag, den 6. Juni, wird die Ausstellung "Tag für Tag" mit Arbeiten der Künstlerin Conny Rutsch in den Galerieräumen des Meller Kunstvereins am Engelgarten eröffnet.

Seit Mitte März 2021 findet Conny Rutschs Ausstellung bereits online in Form eines virtuellen Rundgangs statt. Nun lassen es die Corona-Lockerungen zu, dass die Werke der Meller Künstlerin den Besuchern offline zugänglich gemacht