Welche Rolle spielt der persönliche Glaube beim Austritt aus der Kirche?

dpa/Annette Riedl

Melle/Georgsmarienhütte. Was bewegt Mitglieder aus der Kirche auszutreten und warum hat sich die Zahl in den vergangenen Jahren so rasant entwickelt? Eine Studie im Auftrag des Kirchenkreises Melle-Georgsmarienhütte zeigt, warum Gläubige die Kirche immer häufiger verlassen.

Missbrauchsfälle, fehlende Transparenz, der Umgang mit der Kirchensteuer, die Bedeutung des Glaubens oder der fehlende Zeitgeist – die Kritik an der katholischen und evangelischen Kirche ist lang. Seit Jahren wächst die Zahl derer, die der