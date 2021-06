Ein 33-Jähriger, der einen Mitbewohner in Melle getötet hatte, muss sich vor dem Landgericht Osnabrück verantworten.

Christina Wiesmann

Osnabrück/Melle. Das Landgericht Osnabrück hat am Dienstag weiter verhandelt im Verfahren um den Totschlag, der sich im November 2020 in einer Arbeiterunterkunft in Melle ereignet hatte. Mitbewohner zeichneten mit ihren Aussagen ein Bild von Opfer und mutmaßlichem Täter.

In der Unterkunft in Melle-Mitte sind Arbeiter aus verschiedenen osteuropäischen Ländern untergebracht, die in der Region für einige Firmen tätig sind. Aber nicht alle, die zum Tatzeitpunkt in Melle waren, sind auch derzeit hier.