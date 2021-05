Auch innen öffnen? Meller Gastronomen stehen in den Startlöchern

Noch ist die Innengastronomie geschlossen. Doch Meller Wirte hoffen auf die Öffnung am 1. Juni.

Stefan Gelhot

Melle. Gespannt schauen Meller Gastronomen auf den 31. Mai. Dann entscheidet sich, ob sie am 1. Juni ihre Innengastronomie öffnen dürfen. "Ich könnte von heute auf morgen die Tür aufmachen", sagt Rainer Lüers vom Heimathof in Melle.

"Ich glaub das erst, wenn ich das sehe", sagt Hendrick Schrage, Inhaber des Gasthofs Schrage in Wellingholzhausen. Er klingt verhalten, wenn es um die Öffnung geht. Der Start mit der Außengastronomie am Pfingstwochenende verlief nicht so, w