An den Meller Schulen findet ab Montag wieder Präsenzlehre mit allen Schülern statt. (Symbolbild)

Hendrik Schmidt

Melle. In den Meller Schulen wird am Montag von Szenario B in A gewechselt. Die Lehrkräfte sehen der Wiederaufnahme des Regelbetriebs in voller Klassenstärke mit gemischten Gefühlen entgegen.

Ab Montag, den 31. Mai wechseln die Meller Schulen vom Wechselunterricht in geteilten Klassen zum Präsenzunterricht in voller Klassenstärke. Da die Sieben-Tage-Inzidenz in Melle an drei aufeinanderfolgenden Werktagen unter 50 lag, wird