Solarpark an der A30: Sind weitere Photovoltaikanlagen in Melle denkbar?

Ein Solarpark an der A30 bei Melle: Mindestens ein weiterer ist in Planung.

Stefan Gelhot

Melle. Im Meller Stadtteil Gesmold soll nördlich und südlich der A30 ein 13 Hektar großer Solarpark entstehen. Und auch in anderen Bereichen entlang der Autobahn wären solche Anlagen möglich. Ein Modell für die Zukunft?

Was ist in Gesmold geplant? Nördlich der Broxterheide soll entlang der A30 auf einer Fläche von 13 Hektar ein Solarpark mit insgesamt 33.000 Modulen entstehen. Das geht aus einem Entwurf der Firma Windwärts mit Sitz in Hannover he