Bünde. Eine 37-jährige Frau ist am vergangenen Freitag, 21. Mai 2021, in einem Wald bei Bünde angegriffen worden. Die Jägerin war auf dem Rückweg zu ihrem Auto, als sie niedergeschlagen und leicht verletzt wurde.

Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 22.15 Uhr auf dem Rückweg von einem Hochsitz, der sich an einem Feldweg zwischen Bäderstraße und Dünnerstraße an einem kleinen Waldstück befindet. Auf dem Weg zu ihrem Auto, das sie an der Dünnerstraße abgestellt hatte, sei die 37-Jährige verfolgt worden. Als sie sich umgedreht habe, habe eine unbekannte Person hinter der Frau gestanden und unvermittelt mit einem unbekannten Gegenstand auf sie eingeschlagen.

Den Beamten zufolge ging die Frau zu Boden; sie wurde leicht verletzt. Der Täter sei zu Fuß geflüchtet, heißt es weiter.

Hinweise nimmt die Polizei unter 05221/8880 entgegen.