Begeistert springen die Sportlerinnen mit ihren Steckenpferden über die Hindernisse.

Stefan Gelhot

Melle. Was ist Hobby Horsing und was begeistert junge Mädchen an der neuen Trendsportart auf dem Steckenpferd? Wir haben Reittrainerin Kathrin Möller beim ersten Training nach der Corona-Pause begleitet.

In der Reithalle am Wellenbad in Melle-Mitte herrscht am Samstagmittag reges Treiben. Geräusche von trabenden und schnaubenden Pferden sind zu hören, was zunächst völlig normal erscheint. Doch wer einen Blick in die Halle wirft, erkennt, da