Rauch zieht aus dem Hochsitz heraus.

Feuerwehr Melle

Melle. Ein Feuer hat am Sonntag einen Hochsitz an der Gesmolder Straße in Melle sichtbar beschädigt.

Wie die Feuerwehr mitteilt, hatten Spaziergänger den Brand entdeckt und den Notruf gewählt. Das Feuer im Innern des Hochsitzes hatte sich bereits durch ein Holzwand gefressen, als die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Bakum am Brandort nahe d